Um incêndio na madrugada desta segunda-feira (31), assustou os moradores do bairro Gabriela, em Feira de Santana. Na residência, dormia o casal Alessandra de Jesus Santos, 14 anos, e Wilson Lima Azevedo, de 22. De acordo com informações de populares, o fogo se alastrou rapidamente, mas eles conseguiram sair da residência. Wilson teve a perna queimada e foi encaminhado para uma policlínica. Alessandra não se feriu. Uma vela pode ter sido a causa do incêndio.