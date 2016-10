Bebê de nove meses morre ao cair de carro em movimento no sul da Bahia

Uma criança de 9 meses morreu ao cair de um carro em movimento onde viajava com os pais por uma estrada do município de Prado, na região sul da Bahia. Segundo informações da delegacia de Teixeira de Freitas, onde o caso foi registrado, o acidente aconteceu no sábado (29), mas os pais da vítima só registraram o ocorrido no domingo (30).

Ainda de acordo com a polícia, o pai da vítima foi ouvido na delegacia, e contou que o bebê estava no banco de trás, na cadeirinha, mas sem o cinto de segurança. O homem disse ainda que com a trepidação da estrada, a criança foi derrubada da cadeira e conseguiu abrir a porta do carro, o que causou a queda.

O bebê estava no carro, uma caminhonete, acompanhado do pai e da mãe, que socorreram o filho até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Prado, mas a vítima já chegou ao local sem vida. Depois de registrar o caso, a polícia expediu uma guia para remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

Em contato com o G1 na manhã desta segunda-feira (31), o delegado que registou o caso, Willian Telles, conta que a polícia ainda investiga detalhes do acidente. “É complicado falar agora, o caso foi registrado um dia depois do acontecido. Não dá para saber se a criança estava ou não na cadeirinha porque ninguém viu o carro na hora da situação”

Apesar do caso ter sido registrado em Teixeira de Freitas, a situação será investigada pela delegacia de Prado. O corpo do bebê foi enterrado na manhã desta segunda, no Cemitério Municipal de Itamaraju, a cerca de 50 quilômetros de Prado.