Foi a eleição que teve mais caixa 2 da história, diz prefeito eleito

O prefeito eleito de Porto Alegre (RS), Nelson Marchezan Jr., afirmou nesta segunda-feira (31) durante entrevista ao site Uol que essa eleição foi a que "com o maior volume de caixa dois na história das campanhas no Brasil", ao criticar a proibição de doações de empresas a campanhas eleitorais. "Sempre defendi o financiamento privado de pessoas jurídicas nas campanhas, senão você acaba tendo de concorrer com corruptos que fazem caixa dois. É só comparar as despesas de determinados candidatos para ver isso", afirmou.

Sobre o risco de que o financiamento de campanhas por empresas possa abrir margem para que elas sejam beneficiadas com contratos no governo eleito, Marchezan Jr afirmou que não se pode ter "preconceito" com o empresário que doa.

Ele defendeu três tipos de financiamentos possíveis: recursos do tesouro, dos empresários e das pessoas físicas. "Se limitar [as doações] só a pessoa física, estaremos estimulamos os corruptos a serem vitoriosos. Se essa doação for transparente, não tenho preconceito", disse.

Ele disse que contou com a ajuda de "10 a 20 pessoas, sem ligação com partidos políticos", para conseguir fazer a campanha e sair vitorioso do pleito. "Tivemos êxito na busca de recursos legais para fazer a campanha, mas ainda estamos devendo. Temos até o dia 19 para quitar essas dívidas", afirmou.

"O setor público brasileiro como um todo está quebrado pela corrupção, pela incompetência e excesso de privilégios. Tem que aumentar a capacidade de investimento da prefeitura, firmar parcerias público-privadas, dar transparência para estrutura, fiscalizar para que não haja corrupção. A gente vai buscar ferramentas de transparência para que as pessoas saibam que os serviços estão sendo executados", disse.

Ao longo da sua campanha, Marchezan tem defendido a redução da estrutura do governo e o cumprimento de metas para combater a grave crise fiscal que Porto Alegre vem enfrentando. "A situação financeira da prefeitura é difícil. Os próximos anos serão muito difíceis. A prefeitura atual já disse que até o final do ano talvez não consiga pagar a folha de pagamento dos servidores. O primeiro passo para não decepcionar o eleitor, para investir na área social, é gerir melhor o dinheiro público", disse.

Ao contrário do seu adversário nas urnas, Sebastioã Melo (PMDB), Marchezan é um ferrenho defensor da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 241 dos gastos públicos, que pretende estabelecer um teto para os gastos federais. "Ninguém mais que dar cheque em branco para gestores públicos. Não dá mais para ter um contrato de um cafezinho na Esplanada dos Ministérios no valor de R$ 80 milhões. Tem que ter o controle das contas públicas. O Brasil está quebrado porque o setor público quebrou o Brasil", acredita.