Audiência pública vai discutir PEC 241 em Feira de Santana

No próximo dia 18, a Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher, da qual é presidente, promoverá no plenário da Câmara Municipal, a partir das 9 horas, uma audiência pública para debater a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241), que prevê um limite anual de despesas para os três poderes ao longo das próximas duas décadas.

De acordo com o vereador Pablo Roberto (PHS) dois deputados federais com opiniões divergentes já foram convidados para o evento. Pablo disse também que, por conta do espaço limitado, apenas 100 pessoas serão credenciadas para debater o tema proposto, sendo 50 favoráveis à referida PEC e 50 contrários. Ele informou que os interessados podem procurar o gabinete 205, no prédio anexo da Câmara Municipal, ou telefonar para o número 3321-8700, para fazer o credenciamento.

“Acho que será uma boa oportunidade para que nós possamos, de fato, compreender e discutir um pouco mais aqui em Feira de Santana quais são as verdadeiras mudanças que acontecerão no país, caso venha entrar em vigor essa PEC”, disse.