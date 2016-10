Seis alunos são rendidos com pistolas em assalto na Ufba

Seis estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram rendidos e roubados por assaltantes dentro do campus da Federação, na Escola Politécnica, na tarde de domingo (30). Eles ficaram em poder dos ladrões por, aproximadamente, três horas. Os bandidos tentaram atacar o caixa eletrônico que fica na unidade, mas o maçarico não funcionou. Foi a segunda vez este ano que o o caixa eletrônico da Escola Politécnica é alvo de criminosos.

Três estudantes chegaram a ser amarrados pelos bandidos, que levaram dois carros dos alunos, dois notebooks, seis aparelhos celulares, uma caixa de som e além de duas pistolas e colete a prova de balas usados pelos seguranças do local. Entre as vítimas estão cinco estudantes da graduação de Engenharia Mecânica e uma aluna do mestrado, que é colombiana.

Uma das vítimas, que pediu para não ser identificada, conta que cinco estudantes estavam na oficina trabalhando em um projeto que será levado para uma competição nacional e que, por volta das 15h, dois colegas subiram para pegar água. "Quando eles passaram pela porta para pegar a água já foram surpreendidos por alguns dos assaltantes e foram rendidos", conta, ressaltando que o grupo estava na faculdade desde às 12h.

