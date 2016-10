O PT foi ao chão. E não temos quem colocar no lugar

As eleições municipais encerradas ontem comprovaram as especulações de que o PT iria naufragar. O naufrágio parece ter sido inclusive maior do que as previsões mais pessimistas (ou otimistas, dependendo do ponto de vista). Em prefeituras de capitais o partido ficou menor do que em 1985, primeira eleição para prefeitos nestas cidades após a ditadura. Na ocasião o Partido dos Trabalhadores venceu em Fortaleza apenas. Agora venceu também só em uma capital, mas foi em Rio Branco, uma das menores, enquanto Fortaleza é a quinta cidade do país em população.

Em total de prefeituras, desceu de 644 conquistadas em 2012, para 254 agora, segundo levantamento na Folha de São Paulo. É menos do que um terço do que alcançou há quatro anos, devido ao menor peso político e econômico das cidades que vai governar.

Muitos estão a comemorar. Não comemoro, lamento. Não por qualquer simpatia pelo PT, que sofre o justo castigo não só por seus pecados mas também pela arrogância de jamais admiti-los.

Lamento porque ao desencanto com o PT sucede um desencanto com a política. Quem acreditou no PT ficou órfão, por não ver opções. O descrédito do partido da estrela vermelha é maior porque era o que detinha mais poder. Mas qual o político ou agremiação de expressão nacional que goza hoje da boa fé do eleitor?

Como estão desacreditados os políticos, em alguns casos os munícipes recorreram aos que se dizem não-políticos, como os prefeitos eleitos em São Paulo e Belo Horizonte. Balela, porque se não fossem políticos nem estariam na disputa. E elegendo-se com base nesta falsa premissa já são fortes candidatos a frustrar mais uma vez o eleitor.

Parece impossível ao brasileiro acreditar que da política possa sair algo que preste, dado o grau de despreparo e corrupção que se verifica diariamente pelo noticiário. Entretanto, continuarão a ser estes os homens que comandam, governam e têm, por meio de seus atos, influência decisiva no destino do município, do estado e da nação.

Portanto, se os eleitos têm pouca ou nenhuma identidade com ideais maiores ou compromisso com a transformação que cada cidade e o país como um todo precisam, o que resta é se organizar, reivindicar e pressionar de forma permanente o governante, ao invés de limitar-se a comparecer às urnas de quatro em quatro anos. Se o eleito não é seu representante, faça com que ele se torne.