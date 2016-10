CMDCA divulga projetos que receberão apoio financeiro em Feira

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Feira de Santana divulgou os projetos apresentados por entidades não governamentais que receberão apoio financeiro para as suas execuções.

Serão apoiados com recursos do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) os seguintes projetos: “Prevenindo riscos, fortalecendo redes, do Instituto Maria Galbusera e “Acordeando III”, do Dispensário Santana.

Também serão contemplados “Dançando e Encenando”, da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana) e “Plantando o futuro ao sol maior”, do Centro Comunitário Luz e Labor.

Os projetos “Música é vida II”, da Assec (Associação Semeadores de Cristo), “Fortalecendo vínculos III”, da Instituição Caminho do Amor e “Musical Flauta Doce em Ação”, da Associação Beneficente para o Futuro da Rua Nova e Adjacências, receberão apoio financeiro.

Todos passaram por pareceres técnicos da Comissão Permanente de Análise e Avaliação de Projetos e Programas das Entidades Governamentais e Não-Governamentais do CMDCA, e da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças.

As entidades deverão apresentar a documentação exigida no prazo de cinco dias, a contar da data da publicação do resultado, na edição desta quarta-feira, 26, do Diário Oficial Eletrônico do Município, para que o convênio seja celebrado com o município, em até dez dias após a apresentação dos documentos.

Neste ano será disponibilizada a quantia de R$ 96 mil, com limite de financiamento de R$ 12 mil para cada um dos projetos aprovados.