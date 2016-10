Carro é apreendido com R$ 2 milhões em dívidas não pagas

Um veículo com mais de R$ 2 milhões em multas não pagas foi apreendido pela polícia na Zona Oeste de São Paulo. A apreensão ocorreu no último sábado (29), depois que o motorista do automóvel, que não era o proprietário do carro, foi parado por dirigir em alta velocidade e realizar manobras arriscadas.

Ao checarem o registro do veículo no Detran, os policiais notaram que havia uma dívida de mais de R$ 2 milhões em multas e que o carro tinha R$ 17 mil de IPVA em atraso. Ao olharem o documento do carro, os agentes também notaram que a cor do automóvel, inicialmente registrado na cor preta, tinha sido adulterada.

O veículo pertence a uma empresa têxtil. Os responsáveis serão convocados para prestar esclarecimentos sobre o caso.