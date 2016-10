Apostas da Mega da Virada começam nesta segunda; prêmio inicial é de R$ 200 mi

As apostas para Mega da Virada começaram nesta segunda-feira (31). Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a estimativa inicial do prêmio desta edição é de R$ 200 milhões. Ainda de acordo com a instituição, o sorteio será feito no dia 31 de dezembro às 20h (no horário de Brasília).

O prêmio não acumula neste sortieo. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números, e assim por diante. As apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas em qualquer lotérica do país até as 14h do dia 31 de dezembro e custam R$ 3,50, o mesmo valor dos demais sorteios da Mega-Sena.