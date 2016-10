Carreta capota e motorista morre após ficar preso às ferragens na Bahia

Um motorista morreu após o carreta que dirigia capotar em um trecho da BA-052, entre os municípios de Baixa Grande e Mundo Novo, na madrugada de segunda-feira (31). O veículo ficou destruído.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Itaberaba, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 4h. O condutor, que estava sozinho no veículo, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. A carreta transportava uma carga de tomates e pimentões.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do capotamento. A vítima foi identificada como José Airton da Silva Santos, que é natural da cidade de Itabaiana, em Sergipe. A idade do motorista não foi informada.

O corpo da vítima, retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros ao amanhecer, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba. A carreta foi retirada do local com a ajuda de um trator.