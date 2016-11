Psicólogo diz que falta de limites e impulsos estão prejudicando a formação dos jovens

O caso do adolescente de 13 anos, Gustavo Riveiros Detter, que foi encontrado morto no dia 16 de outubro, após fazer um desafio composto por um game online, chamou a atenção de todo o país. O estudante utilizou uma corda que sustentava um saco de Box no teto do quarto, pois quando um jogador do game League of Legends perdia, era desafiado pelo Choking Game ou “jogo da asfixia” em que induz a pessoa a interromper a circulação de oxigênio.

O menino jogava junto com outros três amigos, que se comunicavam por videoconferência. O caso de Gustavo trouxe um alerta nacional sobre o risco das brincadeiras perigosas. Em entrevista ao Programa da Manhã (Sociedade de Feira AM 970), nesta terça-feira (01), o psicólogo Kleber Fialho, afirmou que, muitas vezes, “os jovens não têm noção das sequelas e do risco de morte causadas por essas brincadeiras. De um modo geral, o jovem não tem o fisiológico nem o psicológico para refletir e julgar suas atitudes. Ele reconhece o risco, mas o seu foco é instintivo, que busca testar os seus limites”.

Ele acrescenta que a falta de limites e o impulso próprio da adolescência está prejudicando a formação dos jovens.

“Isso está contribuindo para a formação de jovens com personalidades perversas e sádicas, que se satisfazem da dor alheia. A adolescência é a fase de confirmação da personalidade e de explosões hormonais. Isso faz com que o indivíduo busque experimentar sensações”.

Família – Fialho acredita que a família, primordialmente, deve exercer o papel de vigilância e observação do que o jovem costuma fazer.

“Essa fase é própria para impulsos, onde as pessoas se acham detentoras de poder. A virtualidade entra nesse contexto, pois o sujeito não encontra freios, mas ele precisa de rédeas. A família, a escolas e as instituições religiosas devem estar atentas ao controle desses impulsos. É natural que se passe por experiências, mas isso pode se converter em um desvio de personalidade”.

Internet – O psicólogo alerta para a grande influência da internet na vida dos jovens.

“É um território desconhecido por muitos pais. Muitas vezes a família acredita que o filho está salvo dentro do quarto, mas essa virtualidade em excesso também prejudica. Muitos pais entram em situação de comodismo na criação, não impõem limites e barreiras, pois online o jovem dá menos trabalho. Só que esse jovem tem a sensação de pseudoliberdade na navegação e exposição e busca os holofotes virtuais para se tornar o centro das atenções”.

O que fazer – Desenvolver o altruísmo dos jovens, o cuidado e atenção com o próximo é importante para a formação do caráter.

“Esse aprendizado é desenvolvido na sociedade, é importante também o contato com a natureza. Educar dá trabalho, é mais cômodo o indivíduo conectado, mas os pais devem buscar outras formas de experiência, como sair para andar de bicicleta, jogar bola e outros esportes ao ar livre. Isso envolve disposição, disciplina e quebra de rotina”.

Ele finaliza dizendo que “o papel da família é fundamental e crucial para nova geração. É preciso estar antenado, fazer o monitoramento do comportamento dos adolescentes e oferecer experiências que se permitam colocar no lugar do outro”.