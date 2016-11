Pesquisa aponta Trump com 46% das intenções de voto e Hillary com 45%

Uma nova pesquisa da corrida presidencial dos Estados Unidos, realizada pela ABC News/Washington Post mostra que a diferença das intenções de voto entre Donald Trump e Hillary Clinton está diminuindo. O candidato do Partido Republicano aparece com 46% das intenções de voto e a Democrata com 45%, de acordo com informações da CNN. Embora a vantagem de apenas um ponto de Trump sobre Hillary seja estatisticamente insignificante, é a primeira vez que o Republicano aparece à frente em uma pesquisa da ABC News/Washington Post desde maio.

De acordo com a CNN, a pesquisa pode dar esperanças para os eleitores de Trump, que acreditam que as chances de seu candidato foram impulsionadas com a revelação de que o FBI reabriu as investigações sobre os e-mails privados de Hillary, quando ocupava o posto de secretária de Estado do governo de Barack Obama. Hillary ainda está à frente de Trump na "Pesquisa das Pesquisas" da CNN, uma média das cinco pesquisas nacionais de intenção de voto mais recentes.

A pesquisa da ABC News/Washington Post mostrou uma falta de entusiasmo entre os eleitores de Hillary. Apenas 45% dos eleitores da Democrata afirmam que estão muito entusiasmados sobre apoiá-la, uma queda de 7% desde o começo da pesquisa e 8% a menos do que o entusiasmo afirmado pelos eleitores de Trump. O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 30 de outubro através de entrevistas por telefone com 1.128 eleitores. A pesquisa tem uma margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.