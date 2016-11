50 pássaros são recuperados em operação do Ibama em Feira de Santana

Na manhã desta terça-feira (01), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), realizou uma operação de combate ao tráfico de animais em diversos pontos de Feira de Santana. Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso no distrito de Governador João Durval, com pássaros e cágados presos em gaiolas. Ele prestou depoimento e foi liberado, em seguida.

Ao todo, foram 50 pássaros, 100 gaiolas e 5 cágados apreendidos, durante a operação que vai continuar de maneira ininterrupta na cidade.

Denúncias podem ser feitas pelo disk-denúncia do Ibama 0800-61-8080.