Pela primeira vez uma mulher serÃ¡ tÃ©cnica da SeleÃ§Ã£o Brasileira

Pela primeira vez na história do futebol, uma mulher vai assumir o cargo de técnico da Seleção Brasileira feminina. Emily Lima foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (1º). O desligamento de Vadão, agora ex-técnico, também foi divulgado nesta terça.

Como treinadora, Emily foi recentemente vice-campeã da Copa do Brasil de futebol feminino no comando do clube paulista São José. Já como jogadora, a nova técnica da seleção atuou pelo Saad no início de sua carreira.

A primeira atuação oficial de Emily com a Seleção Brasileira será o Torneio Internacional de Manaus, que acontece em Dezembro.

Apesar de ser o evento de boas vindas para a nova técnica, o campeonato da capital do Amazonas será a despedida definitiva da jogadora que mais atuou pela seleção brasileira feminina de futebol, a baiana Formiga. Aos 38 anos, a volante anunciou no último dia 25 que este seria o último torneio da sua carreira.

A Copa Internacional vai reunir as seleções femininas do Brasil, Itália, Costa Rica e Rússia. São três rodadas duplas que acontecem na Arena Amazônia nos dias 7, 11 e 14 de dezembro, com a final e a decisão do terceiro lugar marcadas para o dia 18.