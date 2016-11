“Não vi nenhum vestígio remoto disso ainda. Acho improvável. O Rui é um dos fundadores do PT, é do grupo do (ex-ministro) Jaques Wagner”.

Frase do líder do PT na Câmara, Afonso Florence, sobre a possível saída do Governador Rui Costa do PT. De acordo com matéria do jornal O Estado de São Paulo, Rui poderia migrar para o PDT.