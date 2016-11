Rádio CBN encerra atividades em Salvador

A rádio CBN Salvador encerrou as atividades na capital baiana com anúncio de desligamento de diversos profissionais vinculados à emissora. Não há detalhes sobre as razões para o encerramento das atividades, porém a faixa será ocupada pela rádio paulista Jovem Pan, que não opera em Salvador há quase 10 anos – a emissora retransmitia programas no interior da Bahia, entretanto estava longe dos ouvintes soteropolitanos desde o fim de uma antiga parceria.

Por enquanto, não foram divulgadas informações sobre a produção de programas locais ou se a frequência apenas retransmitirá a programação da Jovem Pan paulista, a exemplo do programa Pânico, popular também na TV.