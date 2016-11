Itaberaba: Homem morre em ação que prendeu 8 ligados ao tráfico de drogas

Um homem morreu durante uma ação das polícias Civil e Militar em Itaberaba, no Piemonte do Paraguaçu, contra o tráfico de drogas. Ronaldo Vieira dos Santos era um dos oito homens envolvidos com o crime na região, com mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo a Polícia Civil, Ronaldo morreu em confronto com os agentes.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Itaberaba (HGI), mas não resistiu. Com ele, foram apreendidos um revólver de calibre 38 e uma espingarda de fabricação caseira. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados judiciais em Itaberaba, sete dos acusados já estavam presos.

Foram presos na ação, Anderson Felipe da Silva Sodré, Juraci Higino Barbosa, Carlos Nery Moreira Macêdo, Atanael Lima de Santana, Eloísio Mendes Sampaio, Andrey Satrini da Costa Castro, Nivaldo Pereira de Jesus e Erik Francisco Gomes.

A ação contou com equipes da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba), Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP), da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), do Departamento de Polícia do Interior (Depin), das Delegacias Territoriais (DTs) de Mundo Novo, Pintadas, Ruy Barbosa, Utinga, Milagres e Itatim, do Comando de Policiamento Regional (CPR) da Chapada Diamantina, Rondesp e 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM).