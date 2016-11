Iniciadas as comemorações no MAP do Novembro Negro

As comemorações do Novembro Negro no Mercado de Arte Popular vão contar com apresentações culturais e foram iniciadas na noite desta segunda-feira, 31. A atividade tem o apoio da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico e vai marcar o Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro.

Na noite de abertura foram realizadas rodas de conversa, declamação de poesia e apresentações musicais. O chefe de Gabinete Mário Borges representou o prefeito.

As atividades prosseguem no sábado, 5, com rodas de capoeira, apresentações musicais, contação de histórias e leitura de cordel. A iniciativa é da Associação dos Artesãos do MAP.

Na segunda-feira, 7, das 14h às 16h, haverá apresentação de filme com Noratinho da Pamonha. No sábado, 12, a programação consta de homenagem a capoeira, com apresentações e leitura de cordel. No dia 18, a Settdec vai promover um curso sobre Turismo Étnico e Afro, das 14h às 18h, com direito a certificado de participação.

A diretora de Turismo, Graça Cordeiro, enfatiza que o objetivo desse curso “é promover o empoderamento dos movimentos ligados à cultura afro, a exemplo dos grupos de capoeira, escolas de samba e terreiros de candomblé”.

Ainda dentro da programação do Novembro Negro haverá atividades nos dias 19, 20, 21, 24, 26 e 29. Uma exposição com biografias de líderes negros que tiveram participação na história da humanidade, de personalidades negras feirenses e mestres de capoeira de Feira de Santana vai ficar exposta a visitação pública durante todo o mês.