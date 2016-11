Incêndios atingem área de cerca de 230 campos de futebol na Chapada Diamantina

O incêndio que começou na tarde de domingo (30) em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, já queimou cerca de 230 hectares de vegetação - o que equivale a 230 campos de futebol. Um helicóptero e um avião devem chegar ao município nesta quarta-feira (2) para ajudar os brigadistas no combate às chamas. Os focos que surgiram na cidade de Nossa Senhora do Livramento e na região da Serra do Barbado foram controlados nesta terça-feira.

Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente (Sema), Eugênio Spengler, o ponto mais crítico é no Pico das Almas, em Rio de Contas. Existem quatro focos de incêndio no local e a região é de difícil acesso. Os 25 brigadistas que trabalham para controlar as chamas estão precisam caminhar cerca de 5h para chegar ao local - 15 trabalhadores são Bombeiros Militares, vindos de Jequié e Vitória da Conquista, e outros 10 voluntários.

"É uma região muito íngreme e em que o helicóptero não consegue chegar. Os ventos fortes também não estão ajudando. Conseguimos controlar dois dos focos, mas existe o risco deles reacenderem. Os outros dois ainda não foram controlados", contou o secretário.

O local atingido pelos incêndios é de importância hídrica para toda a Chapada Diamantina porque é onde fica as nascentes de diversos rios que cortam os municípios da região. As chamas atingem uma região próxima à nascente do Rio Brumado, na Serra das Almas, local que fica nas proximidades da Área de Preservação Ambiental (APA) Serra do Barbado.

Spengler contou que quatro veículos foram cedidos pelo Ibama e outro pela prefeitura de Rio de contas para atuarem no combate ao incêndio. Duas vans, um helicóptero e um carro-pipa do Governo do Estado também estão na região. Outro helicóptero e um avião lançador de água são aguardados nesta quarta-feira para reforçar o combate aos incêndios.

Em outubro deste ano, o governo lançou o programa Bahia sem Fogo para intensificar a prevenção da ocorrência de incêndios através da conscientização de moradores e visitantes. As atividades incluem monitoramento aéreo permanente nos focos da região, ações educativas como oficinas de educação ambiental, rodas de conversa, entrega de materiais socioeducativos e intercâmbio de experiências socioambientais. A ideia é que moradores e estudantes da região se tornem atores e multiplicadores dessas ações.

Os grandes incêndios ainda não alcançaram o Parque Nacional da Chapada Diamantina, mas o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do espaço, adotou algumas medidas para precaução para enfrentar a situação.

Segundo a chefe do Parque Nacional, Soraya Fernandes Martins, desde o mês de maio os brigadistas combatem pequenos focos de incêndio dentro do espaço, mas sem gravidade. Nos últimos meses, 10 focos foram apagados. A maioria deles surgiram nas imediações de Andaraí. Em 2015, o município foi o registrou os maiores e mais extensos incêndios da região.

"Reativamos seis mirantes dentro do Parque. São locais de visão ampla e em que ficam brigadistas observando se vão surgir novos focos de incêndio. Quando isso acontece, eles avisam a brigada ou prefeitura mais próxima e uma equipe é encaminhada para o local para checar a dimensão do incêndio. Assim, chegamos mais rápido", explicou.

Este ano, dois esquadrões montaram base fixa na cidade de Mucugê. Ano passado, todos os brigadistas ficavam apenas em Palmeiras. O ICMBio acredita que com a mudança conseguirá acessar mais rápido o sul do parque para controlar os incêndios. São 42 brigadistas contratados pelo Instituto, 25 pelo Ibama e outros cerca de 150 voluntários.