De acordo com a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha - cassado recentemente - deve desocupar o apartamento funcional que ocupava na SQS 316 bloco B, em Brasília. Segundo a publicação, o empreendimento deveria ter sido entregue no dia 12 de outubro.

Jardim afirma ainda que, nos últimos dias, algumas empresas de mudança foram ao apartamento para fazer orçamentos. Algumas caixas já estão sendo embaladas desde o fim de semana passado.