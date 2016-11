TCM rejeita contas de 5 cidades baianas

As contas das prefeituras de Canavieiras, Jeremoabo, Seabra, Governador Mangabeira e Rio Real foram reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) nesta terça-feira (1°).

As gestões reprovadas correspondem às realizadas em 2015 (não há informações sobre o ano desaprovado em Rio Real).

Segundo o TCM, as determinações atingem os mandatos dos prefeitos Antônio Almir Santana Melo, de Canavieiras; Anabel de Sá Lima Carvalho, de Jeremoabo; José Luiz Maciel Rocha, de Seabra; Domingas Souza da Paixão, de Governador Mangabeira; e de Orlando Brito de Almeida, de Rio Real.

As irregularidades vão de extrapolação do limite de 54% do gasto com pagamento de funcionários, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o não pagamento de multas pendentes. Em todas as decisões cabem recursos.