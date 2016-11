Derrota em casa deixa o Flu em dificuldade

Atuando em casa, no Joia, o Fluminense de Feira perdeu por 2x1 para o Jacobina, na primeira partida das semifinais da Copa Governador do Estado.

Atuando em casa, no Joia, o Fluminense de Feira perdeu por 2x1 para o Jacobina, na primeira partida das semifinais da Copa Governador do Estado. A competição vale vaga, ao campeão, na Copa do Brasil do ano que vem. O time local já está assegurado no próximo Brasileirão Série D. Seria ótimo conquistar também presença na outra competição nacional. Devido ao saldo de gols, as vantagens de atuar por dois resultados iguais e fazer a segunda partida em casa pertencem ao Jacobina.

Portanto, o Jacobina ampliou a vantagem. Pode até perder por um gol de diferença, em seus domínios, que ainda assim fica com a vaga na decisão. Ao Flu, resta fazer um grande jogo e derrotar o adversário por diferença de dois tentos.

O jornalista Cristiano Alves, do “Folha do Estado”, observa que o time feirense está habituado a reverter essas vantagens e foi assim em dois confrontos da Série D deste ano. Ocorre que, dessa vez, vencer não basta, tem que ser por diferença de dois gols. Não dá pra jogar a toalha, é claro, mas está bem mais difícil.

Julgando por si

Li, esta semana na imprensa, que torcedores acusaram o goleiro Jair e mais um atleta do Flu de “corpo mole” na derrota para o Jacobina. Esses jogadores já teriam assinado pré-contrato com o Sergipe, e que por conta de atraso salarial, não teriam se empenhado na primeira partida da semifinal.

Esse tipo de acusação não se faz, salvo havendo provas. Considero uma leviandade, levantar comentários dessa natureza contra a honra de profissionais. No Brasil, tudo é motivo de se imaginar corrupção ou coisa que o valha. Mas, muitas vezes, as pessoas julgam as outras pela forma como agiriam, se estivessem no lugar delas. E nada mais que isto.

Merece homenagens

O goleiro Jair rechaçou veementemente esse tipo de crítica – aliás, isto nem crítica é, se trata mesmo é de calúnia e difamação. Aquele é um profissional exemplar e que muitos serviços já prestou ao nosso futebol profissional, desde o título estadual conquistado junto ao Bahia de Feira. Um nome que, ao contrário de acusações levianas, é merecedor de homenagens.

Feira Espetacular no Intermunicipal

E a Seleção de Feira segue espetacular, no Intermunicipal. Depois de atropelar Cachoeira, estreou com vitória fora de casa no mata-mata das oitavas de final da competição, 1x0 em Crisópolis. O jogo de volta é em Feira de Santana, próximo domingo, e a equipe local joga pelo empate para avançar as quartas. Parabéns para a Liga Feirense de Desportos, pela ótima campanha, e principalmente aos atletas. São nove vitórias e dois empates até aqui, uma série invicta irretocável.

Só milagre para Inter e Cruzeiro

Se milagres existem no futebol, eles precisam ocorrer hoje a noite, para que Internacional e Cruzeiro possam chegar à grande final da Copa do Brasil. Derrotados dentro de casa no primeiro confronto, esses times enfrentam Atlético Mineiro e Grêmio, respectivamente, no domínio dos adversários e ainda em desvantagem no placar. O Inter tomou 2x1 no Beira Rio e precisa fazer uma diferença de dois gols contra o Galo ou vencer pelos mesmos 2x1 para decidir nos penaltes. Mais difícil é a missão do Cruzeiro, que levou 2x0 do Grêmio no Mineirão e agora tem que vencer por três de diferença ou ao menos devolver os 2x0 para ir aos penais.

City mostra que está vivo

E Pep Guardiola lavou a alma, ontem, no jogo de volta contra o Barcelona, pela Champions League. O Manchester City impôs uma derrota por 3x1 ao time espanhol, vingando-se dos 4x1 que havia levado fora de casa, semana passada. Fez um gol a menos, mas o volume de jogo justificaria um placar mais dilatado para o City. Este jogo revela que essa edição da Champions passa longe de ter favoritismo exclusivo do Real Madrid, Bayern, Atletico de Madrid e o próprio Barcelona.