Governo inicia construção da ponte sobre Rio Camizãozinho BA-414

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está investindo aproximadamente R$ 940 mil na construção, recentemente iniciada, da ponte sobre o Rio Camizãozinho, localizado na BA-414. O equipamento de 22 metros de extensão vai ligar os municípios de Capela do Alto Alegre ((nordeste) a São José do Jacuípe (centro norte), por onde circulam diariamente 130 veículos.

Os serviços buscam atender uma solicitação antiga dos moradores da região nordeste do estado, que, durante os períodos de cheia do rio, tinham dificuldades para trafegar. O superintende de Infraestrutura de Transportes, Saulo Pontes, explica que a ligação irá oferecer maior fluidez e segurança para moradores e produtores do agronegócio.

“Com previsão de ser concluída em janeiro de 2017, essa obra vai assegurar o tráfego permanente nesta importante ligação da BR-324 com a BA-052, Estrada do Feijão”, enfatiza o gestor. Cerca de 100 mil habitantes da Nova Fátima, Capela do Alto Alegre, São José do Jacuípe, Pintadas e Pé de Serra serão beneficiados.