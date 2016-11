Viaduto que vai ligar Avenida Nóide à BR-324 deve ficar pronto em 2-17

O viaduto para interseção da rodovia federal BR-324, sentido Salvador, com a Avenida Nóide Cerqueira, em Feira de Santana, está com mais de 60% da obra concluída, de acordo com o Governo do Estado. Os serviços estão sendo executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com investimento de aproximadamente R$ 11 milhões.

O viaduto tem concepção pré-moldada, possui 104,70 metros de extensão e 11,35 metros de largura, incluindo pista de rolamento e passeio, duas faixas de tráfego e duas alças com extensão de 607 metros, no sentido Feira de Santana/Salvador. A obra, que deve ficar pronta no início de 2017, está sendo executada pelas empresas TOP Engenharia e Mazza Engenharia Ltda.