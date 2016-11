Acordo da Lava Jato prevê que Marcelo Odebrecht saia de prisão até fim de 2017

Um acordo entre advogados da Odebrecht e o Ministério Público Federal prevê que o herdeiro da construtora, Marcelo Odebrecht, saia do regime fechado até dezembro de 2017.

Conforme a Folha de São Paulo, a estimativa é que a pena total do empreiteiro chegue a dez anos, sendo que dois anos e meio em regime fechado. A previsão da pena foi discutida durante as negociações em torno da delação premiada nas investigações da Operação Lava Jato. Marcelo está preso desde junho de 2015 no Paraná sob suspeita de envolvimento no esquema de desvios da Petrobras.

Conforme o acordo, o período de um ano e quatro meses deverá ser descontado da pena total. Já em dezembro de 2017, o empresário entraria em progressão de regime, com cumprimento da pena no semiaberto e aberto, inclusive o domiciliar. Ainda conforme a reportagem, a mulher de Marcelo, Isabela Odebrecht, já começou a reformar o escritório que fica na casa do casal, em São Paulo.

A arrumação já contaria com o fato de o marido poder trabalhar quando for libertado do regime semiaberto. Ainda em negociação, a delação da Odebrecht, uma das mais aguardadas da Lava Jato, pode ser assinada até o fim deste mês. A homologação judicial deve ocorrer após a fase de depoimentos.