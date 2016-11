Itamaraju: Teto de escola desaba e fere alunos

Pelo menos seis alunos ficaram feridos após um teto de uma escola desabar em Itamaraju, no extremo sul baiano. O fato ocorreu nesta terça-feira (1°) na Escola Municipal Eraldo Tinoco, no distrito de Pirajá, a 45 km da sede do município. As vítimas foram levadas para o hospital de Itamaraju.

A unidade de saúde informou que os alunos, com idades entre 16 e 17 anos, sofreram escoriações, mas o estado de saúde não apresenta gravidade. Conforme a TV Bahia, choveu bastante no distrito de Pirajá desde o final de semana, o que pode ser uma das causas do acidente, ainda sem confirmação.