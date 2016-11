Eduardo Cunha chama Temer e Lula como testemunhas de defesa

O ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) chamou o presidente Michel Temer (PMDB), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Henrique Alves (PMDB-RN), além de outras figuras públicas, como testemunhas de defesa no processo que responde no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba.

Preso, em 9 de outubro, Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de Petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Os advogados de Cunha negaram as acusações e criticam o Ministério Público Fedederal (MPF), dizendo que os procuradores não explicaram qual seria a participação do ex-deputado no esquema descoberto na Petrobras.

A convocação das testemunhas faz parte da defesa prévia de Eduardo Cunha, protocolada no sistema da Justiça Federal na noite de terça-feira (1º).

A defesa pediu que a denúncia contra o ex-deputada seja rejeitada. Pediu também rejeição da acusação de corrupção passiva, a rejeição de parte da denúncia que acusa o ex-deputado de conduta criminosa em relação ao ex-diretor da Petrobras Jorge Zelada (já condenado pela Lava Jato), a absolvição sumária do crime de evasão de divisas, a suspensão do processo até que sejam julgados embargos de declaração apresentados ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a nulidade das provas.

Ainda segundo os advogados, a defesa não teve acesso a provas. "A falta da disponibilização, nos presentes autos, da totalidade do material probatório leva ao cerceamento de defesa e à impossibilidade de início do processo".

A convocação das testemunhas é válida caso estes outros pedidos da defesa não sejam aceitos.

Veja a lista de testemunhas:

Michel Miguel Elias Temer Lulia: presidente da República

Felipe Bernardi Capistrano Diniz: economista filho de ex-deputado Fernando Diniz (morto em 2009)

Henrique Eduardo Lyra Alves: ex-ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer

Antônio Eustáquio Andrade Ferreira: ex-deputado federal

Mauro Ribeiro Lopes: deputado federal

Leonardo Lemos Barros Quintão: deputado federal

José Saraiva Felipe: deputado federal

João Lúcio Magalhães Bifano: ex-deputado federal

Nelson Tadeu Filipelli: ex-deputado federal

Benício Schettini Frazão: Engenheiro ligado à Petrobras

Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos: ex-gerente da Petrobras

Sócrates José Fernandes Marques da Silva: ex-engenheiro da Petrobras

Delcídio do Amaral Gómez: ex-senador cassado

Mary Kiyonaga: ligada ao Banco Merrill Lynch

Elisa Mailhos: ligada à empresa Posadas Y Vecino

Luis Maria Pineyrua: ligados à empresa Posadas Y Vecino

Nestor Cuñat Cerveró: ex-diretor Petrobras e colaborar da Lava Jato

João Paulo Cunha: ex-presidente da Câmara

Hamylton Pinheiro Padilha Júnior: ex-diretor da Petrobras e colaborador da Lava Jato

Luís Inácio Lula da Silva: ex-presidente

José Carlos da Costa Marques Bumlai: pecuarista e um dos réus da Lava Jato

José Tadeu de Chiara: advogado