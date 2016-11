PRF apreende 115 quilos de maconha que seguiam de Feira para Petrolina

Três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira, 2, por transportar 115 Kg de maconha. As prisões e apreensão ocorreram por volta das 2h20, no KM 116 da BR-407, em Senhor do Bonfim (a 382 km de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois homens viajavam em um Ford/Focus e o terceiro seguia em uma VW/Saveiro, quando a polícia fez a abordagem. A droga estava escondida em um compartimento na carroceria da Saveiro, que seguia de Feira de Santana para Petrolina/PE.

Segundo a PRF, os dois condutores tinham mandados de prisão por tráfico de drogas expedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Os três homens foram encaminhados, juntamente com a droga, para a delegacia de polícia da região.