Novo foco de incêndio em área da Chapada preocupa, diz secretário

Um novo foco de incêndio em uma região de difícil acesso entre os municípios de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora, na Chapada Diamantina, na Bahia, preocupa os brigadistas, segundo informou ao G1, nesta quarta-feira (2), o secretário do Meio Ambiente do estado, Eugênio Sppengler.

Na terça-feira (2), a secretaria informou que o fogo já tinha sido controlado na região de Mato Grosso após devastar uma área de 230 hectares, mas o foco reacendeu nesta quarta. O fogo, que atingia até então somente uma área de Rio de Contas, se alastrou pelo Pico das Almas para uma área do município vizinho de Livramento de Nossa Senhora.

"Na Serra dos Barbados, teve uma pequena reincidência, mas cremos que até a manhã a situação já deva estar equilibrada. O que preocupa é a situação do Pico das Almas, por se tratar de um local de difícil acesso e onde nem as aeronaves conseguem ir", destacou Sppengler.

De acordo com o governo do estado, foram enviados ao local 15 bombeiros militares, dois helicópteros e duas aeronaves. A ação para combate ao fogo conta com a participaçaõ de brigadistas voluntários além de quinze homens do Corpo de Bombeiros de Jequié e de Vitória da Conquista.

"O Pico das Almas é o local que mais oferece risco e preocupação à equipe. O fogo desceu para uma localidade de Livramento de Nossa Senhora. Hoje, conseguimos que alguns bombeiros chegassem o mais próximo possível, mas ainda assim é dificil. Como o vento está muito forte na região, dficulta a operação das aeronaves, que não conseguem lançar água. Além disso, tem muita montanha e penhasco próximo. A questão do relevo e o clima, portanto, dificultam muito", relatou.

Segundo o secretário, a expectativa é de chuva para a região nos próximos dias, mas mesmo com esse indicativo, o efetivo disponível para operação permanece na região até que o fogo seja completamente controlado nas áreas atingidas.

De acordo Secretaria do Meio Ambiente do município, o fogo foi percebido no domingo por moradores no final da tarde de domingo (30), em um local próximo à Área de Preservação Ambiental (APA) Serra do Barbado. Equipes de brigatistas começaram o trabalho de combate às chamas na manhã de segunda-feira (31). O local já foi atingido pelo fogo em outras ocasiões, uma delas foi no ano de 2011. Ainda não há suspeitas do que provocou o incêndio.