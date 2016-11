Grávida de 5 meses, jovem de 16 anos morre em acidente de moto na BR-101

Uma adolescente de 16 anos, que estava grávida de cinco meses ,morreu em um acidente na BR-101 no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A vítima estava em uma moto com o namorado de 19 anos quando o veículo foi atingido por uma caminhonente.

O acidente ocorreu na terça-feira (1º), nas imediações do bairro Itapoã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas disseram que o motorista da caminhonete tentou fazer uma manobra para entrar em um posto de combustível quando acabou batendo na lateral da moto.

A motocicleta era pilotada por Iago Brenner Pacheco. A namorada dele, Ana Júlia Batista Ramos, estava na garupa. Com o impacto, os dois foram arremessados da moto.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Regional de Eunápolias, mas a jovem não resistiu. O namorado foi medicado e, em seguida, liberado.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. Ele prestou depoimento na delegacia da cidade.