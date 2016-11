Três crianças brasileiras são mortas pelo pai em Porto Rico, diz polícia

Duas meninas e um menino, com idades entre 5 e 9 anos, foram encontrados mortos nesta quarta-feira (2) na cidade de Ponce, em Porto Rico. A polícia local afirma que elas foram mortas pelo próprio pai, que se enforcou. Conforme a família, as crianças são brasileiras, como a mãe, e nasceram no Sul de Santa Catarina.

De acordo com a polícia local, o crime ocorreu em uma casa na localidade de Jacaranda de Ponce. Há indícios de que as crianças foram asfixiadas ou estranguladas e que o pai, identificado como o norte-americano Erick Ramírez, de 50 anos, se matou em seguida.

Segundo uma tia das crianças, o homem havia sido denunciado pela mãe das crianças por violência contra a mulher. De acordo com a Polícia de Porto Rico, a mãe havia deixado as crianças aos cuidados da avó paterna enquanto fazia uma viagem. Ela não impedia o relacionamento do pai com Erick Gabriel, de 9 anos, Elin, de 7, e Emanuele, de 5.

Ao G1, uma tia das crianças, Marli Martins da Rocha, contou que a família é de Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina, e que antes de se mudarem para Porto Rico, há três anos, eles viviam no município de Morro da Fumaça. “Era um pai muito carinhoso, muito prestativo, só com ela era um pouco violento”, disse a tia.

“Ela [mãe das crianças] me ligou muito abalada avisando que o marido foi encontrado atrás de casa, tinha se enforcado. Eu perguntei pelas crianças e ela me disse que elas estavam bem, estavam dormindo na cama. Horas depois ela me ligou e contou que, na verdade, ele 'levou' as crianças junto com ele”, disse Marli.

Conforme a familiar, a mãe das crianças havia viajado para os Estados Unidos para fazer um curso. “Regressaria hoje à tarde. Por isso a avó paterna estava cuidando das crianças”.

Segundo afirmou o superintendente da polícia local, José Luís Caldero, em vídeo divulgado pela Polícia de Porto Rico, os corpos foram encontrados em um dos quartos da residência. “Não sabemos o que pode ter acontecido. O menino e as duas meninas estavam em suas caminhas. O que aparenta é que as crianças foram estranguladas”, afirmou.

“Ultimamente temos visto cenas difíceis, mas quando vemos cenas com crianças...ninguém está preparado para isso”, declarou.

A família informou que tentou contato com a autoridade brasileira que abrange Porto Rico nesta quarta, mas que não conseguiu por causa do feriado de finados. A tia informou que está embarcando para Porto Rico para ajudar nos processos. "Nós queremos trazer o corpo das crianças para o Brasil", disse Marli.

O Consulado Geral do Brasil em Miami, que atende Porto Rico, informou que está em contato com a família para prestar assistência.