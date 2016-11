Estudantes ocupam reitoria da Uefs

Um grupo de estudantes está acampado na reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana desde a noite de terça-feira (1º). Segundo o reitor da instituição, Evandro do Nascimento Silva, eles se reúnem para discutir reivindicações sobre os problemas internos da universidade e também em protesto à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241.

O reitor disse que se reuniu com o grupo de alunos na tarde de quarta-feira (2) para esclarecer qual será o encaminhamento da ocupação.

Os estudantes ainda não informaram à reitoria se a ocupação afetará as aulas e a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste final de semana.

A Uefs já teve as aulas suspensas na semana passada também em protesto contra a PEC 241. Os docentes da insituição paralisaram as atividades nos dias 25 e 26 de outubro.