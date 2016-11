Fãs de Justin Bieber acampam desde já para show no Rio apenas em março

O show de Justin Bieber no Sambódromo, Centro do Rio, só acontece em 29 de março. Mas desde a tarde do da última quarta-feira (2) jovens acampam na porta de entrada para garantir um lugar na "fila do gargarejo". Serão quase 5 meses de espera.

Os jovens levaram barracas, cobertores e biscoitos. Eles se revezam para estudar e trabalhar. Um grupo dorme no local um dia, outro grupo no dia seguinte. "É um dia na fila, outro estudando para o Enem", relata uma jovem.

Eles se conhecem de redes sociais e, no último show de Bieber no Rio, em 2013, também enfrentaram uma longa espera na barraca para escolher o melhor lugar: dois meses. "É o mesmo esquema, revezando, passando a noite. Eu venho mais para dormir".

"A gente está aqui pelo nosso ídolo e o amor por ele e a gente fez essa loucura toda".