PT deve lanÃ§ar Wagner, Cardozo, Padilha e Berzoini Ã  CÃ¢mara Federal em 2018

O Partido dos Trabalhadores (PT) deve lançar alguns nomes do partido, considerados fortes, à Câmara Federal em 2018. Os ex-ministros Jaques Wagner (Casa Civil), José Eduardo Cardozo (Justiça e Advocacia-Geral da União), Alexandre Padilha (Saúde) e Ricardo Berzoini (Relações Institucionais) são os "figurões" cotados a concorrer ao posto de deputado, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

O ex-prefeitode São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, também é cotado como opção. A intenção é eleger uma bancada mínima para garantir influência política e repasses mais gordos do fundo partidário. Por outro lado, petistas também começam a defender que se abandone uma bandeira histórica do partido na reforma política, o voto em lista fechada, por medo de o eleitor se recusar a votar na legenda.