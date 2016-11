DireÃ§Ã£o da Uefs apoia ocupaÃ§Ã£o da reitoria

Em nota pública, a administração da Uefs manifestou apoio à decisão dos estudantes que ocuparam a reitoria, o que deve implicar em adiamento do Enem para quem ia fazer as provas neste sábado e domingo nas dependências do campus na avenida Transnordestina.

A nota diz que “a Administração Central da Uefs tem apoiado os movimentos nacionais em defesa da educação brasileira e, desta forma, solidariza-se com os estudantes da Uefs que, neste momento, protagonizam a ampliação destes movimentos no Estado da Bahia”.

Os estudantes protestam contra medidas do governo Temer, como a reforma do Ensino Médio decretada por Medida Provisória e a PEC 241. Mas também criticam aspectos da própria Uefs, como a necessidade de ampliar a residência universitária e o atraso no pagamento das bolsas de estudo. Já há alguns dias, estudantes promoveram ocupação no curso de Psicologia, o mais novo da Uefs e que desde o começo sofre carência de professores.

Em entrevista ao Jornal da Manhã na Jovem Pan, o reitor da Uefs, Evandro do Nascimento, ressaltou que os estudantes ainda não protocolaram uma lista de reivindicações.

“Estamos aguardando e não haverá nenhum problema de sentarmos e discutirmos os pontos possíveis de atendimento. No âmbito do que for possível atender nas condições internas da universidade atenderemos. No que depender do contexto externo, sobretudo do orçamento, vamos ter que levar à secretaria de Educação do estado e buscar junto com ela a possibilidade de atendimento”, sinalizou Evandro.

Ele fez a defesa do protesto estudantil, considerando que se trata de “exercício da cidadania, da participação democrática” e de “busca de formação de consciência”.

E aproveitou para tecer críticas à PEC e apontar riscos futuros. “As universidades brasileiras já há dois anos vivem um contexto em que seu futuro está seriamente ameaçado. São cortes de verbas do governo federal, estadual. E a proposta da PEC 241 vai limitar os gastos com serviços essenciais, direitos previstos na Constituição e certamente isso implicará na impossibilidade de cumprir algumas metas para educação, como ampliação do ensino superior e universalização da educação básica. E o futuro de um país como o Brasil depende de termos um Estado que caminha em direção a um estado de bem estar social e não que deixa os cidadãos à mercê de serviços precários”, afirmou.