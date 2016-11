Três homicídios foram registrados ontem (02), Dia de Finados, em Feira de Santana. Valdemir Alves do Nascimento, de 43 anos, morreu após assaltar um estabelecimento comercial, no distrito de Jaíba. Ele e o parceiro no assalto, Uanderson dos Santos Correia, de 22 anos, conhecido como 'Bililiu', foram baleados na fuga, por homens, que estavam em uma caminhonete. Valdemir morreu na hora e Uanderson está internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Por volta das 20h, Geovane de Almeida Silva Junior, 24 anos, foi assassinado na rua Andaraí, bairro Jardim Cruzeiro. Ele estava com a namorada em uma motocicleta, quando foram surpreendidos por três homens, em um carro de placa e modelos não identificados.

Um homem desceu do carro e efetuou os disparos. Um tiro atingiu Raiana Pereira de Andrade, 29 anos, que está internada no HGCA. Geovane morreu na hora.

Perto dali, na avenida de Canal, próximo ao Terminal Central, na rua Olímpio Vital, um homem, identificado inicialmente como João Marcos, foi baleado no tórax e no pescoço por um homem que estava na garupa de uma motocicleta. Ele foi socorrido para o HGCA, mas não resistiu e morreu.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por necropsia.