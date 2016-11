Novo APP oferece gratuitamente clÃ¡ssicos da literatura mundial

Curitiba, 03/11/2016 -Divulgar gratuitamente a leitura de clássicos literários em formato digital e interativo entre os jovens. Esse é o objetivo da coleção “Novo Olhar” – um livro aplicativo para mobiles, que apresenta textos de escritores clássicos. Idealizado pelo curitibano Pedro Luiz Fernandes, a ferramenta foi desenvolvida durante práticas do Programa de Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), de Curitiba (PR), com a missão de impactar a comunidade na área de Educação.

O app, disponível em português, inglês e espanhol, é gratuito e pode ser baixado nos dispositivos iOS e Android. Outro fato que chama a atenção é que todos os clássicos disponibilizados têm relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conceitos que norteiam o crescimento sustentável do planeta. Com orientação do professor Cleverson Vitorio Andreoli, Fernandes buscou parcerias – a StoryMax – uma editora de livros digitais interativa para dispositivos mobile – e conseguiu o patrocínio do SESI-PR e da empresa de biotecnologia Novozymes.

A primeira obra disponibilizada no app-livro é Frrit-Flacc, do escritor francês Julio Verne. Publicada originalmente na revista Le Figaro Ilustre, em 1884, ela narra a história do fantástico e sombrio Doutor Trifugas. A história remete ao ODS 1, que traz conceitos sobre a erradicação da pobreza. Para deixar tudo ainda mais atraente, o projeto gráfico captura a atmosfera fantástica e sóbria do conto, transportando o leitor para a história. Por meio de telas que rolam na vertical e na horizontal, o app esconde movimentos e sons. A interatividade se faz presente a cada capítulo, nos cliques para descobrir personagens e objetos. Além disso, o som de uma forte tempestade aguça os sentidos – embalada pela sonoridade de Mozart.

Além das obras completas, o aplicativo apresenta um apanhado sobre os autores e traz, também, atividades sugeridas por educadores e cientistas para ajudar o leitor a refletir sobre as questões levantadas. No mês de novembro, a ferramenta trará uma nova obra: “As Ostras”, de Anton Chekhov, com o intuito de disseminar o ODS 2 – Fome zero e Agricultura Sustentável. Na sequência, será a vez de “O Rei do Rio de Ouro”, do inglês John Ruskin, que trará conceitos da ODS #6 - Água limpa e Saneamento. As três obras iniciais passaram pela curadoria da Professora Dra. Suzana Ventura, Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo na área de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa.

Baixe gratuitamente o aplicativo: iOS / Android