Homem que espancou e matou argentino Ã© identificado em Morro de SÃ£o Paulo

José Henrique Pereira Pinto, 37 anos, foi identificado como responsável pela morte do argentino Marcelo Gabriel Rey, ocorrida nesta semana em Morro de São Paulo, no município baiano de Cairu. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o agressor é carioca e trabalhava vendendo chocolate nas praias da região.

A secretaria afirma também que equipes da Polícia Civil iniciaram as investigações e três pessoas começaram a ser ouvidas, na manhã desta quinta-feira (3), para que o crime seja esclarecido. A titular da Delegacia Territorial de Cairu, Argimária Freitas de Sousa Soares, disse que Henrique, como é conhecido, e a vítima estavam em um bar quando iniciaram a briga, após um desentendimento.

“Sabemos que o agressor fugiu de Morro de São Paulo utilizando uma lancha. Ele dizia ser ex-agente público da secretaria da Segurança Pública do Espírito Santo. Henrique tinha passagem na polícia por conta de uma briga, em Arraial D'Ajuda (ocorrência foi em 2011) e responderá, nesse caso, por lesão corporal seguida de morte", declarou a delegada.

Ainda segundo a SSP, o corpo do argentino foi liberado, na tarde dessa quarta-feira (2), pela unidade do Departamento de Polícia Técnica de Valença, após os procedimentos de perícia que dirão qual foi a causa da morte. A retirada foi realiza por integrantes do Consulado da Argentina na Bahia.