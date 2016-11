JosÃ© Ronaldo e Rui Costa almoÃ§am em Salvador

Em entrevista ao site Metro1, o governador da Bahia, Rui Costa, (PT), afirmou que, independente de sigla partidária, se relaciona com todos os prefeitos baianos de maneira igualitária. Rebatendo uma afirmação do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), que o acusou de falta de simpatia, Rui falou que na última semana teve um almoço com o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM).

“Almocei, na semana passada, com o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo. Quando você é eleito prefeito, governador, você não tem que ficar olhando simpatias pessoas ou não, tem que olhar o que o povo daquela cidade está precisando e é assim que eu faço quando um prefeito me procura. Não é perguntar qual é a filiação partidária nem se eu acho ele simpático ou não”, disse Rui. No entando, o governador não disse qual o assunto do almoço.