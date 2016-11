Rui Costa precisa ceder mais espaÃ§o, para segurar PP eÂ PSD

A coluna Satélite do jornal Correio, noticia que o PT baiano vive um dilema: ceder mais espaço a aliados como PP e PSD ou aproximar-se de suas raízes esquerdistas, afastando-se de partidos ditos de centro.

Como perdeu muitos prefeitos no estado, o partido do governador Rui Costa perdeu força política. Seus aliados PSD e PP se fortaleceram.

Não sei se tentar esta meia-volta esquerdista ainda vai iludir alguém depois do tanto que o PT lambuzou-se com a direita. O PC do B está sempre pronto a perdoar, é verdade. Mas no fim das contas o que conta é voto na urna e desse ponto de vista, reforçar características esquerdistas claramente não é uma opção promissora.

O mais lógico, portanto, seria prestigiar PP, do vice governador João Leão e PSD, do senador Otto Alencar. Ambos ganharam poder por meio de seus correligionários bem sucedidos nas eleições municipais. Ambos já foram carlistas, de modo que sempre fica a desconfiança de que podem ir-se embora para os braços do Neto, deixando Rui Costa carente do apoio necessário para comandar o estado.

Não há dúvida de que Leão e Otto vão cobrar nacos maiores de poder. E a tendência é que Rui ceda. Mesmo assim não poderá obter garantia de fidelidade. Porque se, à medida que o pleito de 2018 se aproximar, ficar muito clara no horizonte a vitória de ACM Neto contra o candidato do PT (dizem que pode ser outro, não necessariamente Rui Costa), não haverá cargo, secretaria ou lugar em chapa que impeça a debandada, pois os políticos são uma das espécies com o mais aguçado instinto de sobrevivência.