Filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt querem morar com o pai, revela site

O fim do casamento do casal 'Brangelina' ainda é motivo de polêmica. O site 'Hollywwod Life' afirmou mesta quinta-feira (3) que dois filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt desejam morar com o pai.

Segundo o site, Pax, 12 anos, e Shiloh, 10, disseram a Angelina que prefeririam viver com o pai por terem maior aproximação com ele. "Pax e Shiloh sempre tiveram uma forte ligação com ele e ambos se sentem mais compatíveis emocionalmente com Brad Pitt", disse uma fonte ao site.

Além de Pax e Shiloh, o ex-casal tem ainda Maddox, Zahara e os gêmeos de 8 anos Knox e Vivienne. Atualmente, todos moram com a mãe, em Malibu, na Califórnia. "Angelina está em uma situação muito difícil e tem dúvidas em relação a como lidar com a vontade das crianças", completou a fonte.

Até o momento, o acordo de separação firmado entre o ex-casal é que Brad tem direito apenas a visitas marcadas com as crianças.