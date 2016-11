Bahia Ã© o estado que mais tem mortes por arma de fogo

Todos os dias morrem 12 pessoas, vítimas de disparos de arma de fogo, na Bahia. Foram 4.652 mortes desse tipo em 2014, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (3). A Bahia é seguida de perto por Ceará (3.800), Rio de Janeiro (3.656) e São Paulo (3.536).

O Anúario, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divide as mortes por agressão, por instrumento utilizado. Depois das armas de fogo, o mais usado nesse tipo de crime são objetos cortantes, as armas brancas. Na Bahia, foram 881 em 2014. Outros instrumentos somam 364, totalizando 5.897 mortes por agressão no estado. O total é menor do que o estado de São Paulo (5.940), que possui um alto número de mortes por armas brancas (1.750).

A cada cinco mortos por agressão na Bahia, quatro são por arma de fogo. O uso desse instrumento corresponde a 78,9% do total. Esse tipo de arma é ainda mais utilizado em Alagoas (86,8%), Rio Grande do Norte (81,9%) e Sergipe (81,8%). Os únicos estados onde as armas brancas matam mais gente do que armas de fogo são Roraima e Tocantins.

A Bahia já havia sido apontada como o estado com mais mortes violentas intencionais, de acordo com uma prévia do relatório.

Apesar do alto número de mortos por armas de fogo, a Bahia apreende menos esse tipo de arma do que outros estados. No Anuário, os pesquisadores apontam a falta de políticas específicas de apreensão de armas nos estados. A Bahia apreendeu, em 2015, 5.263 armas. O número é a soma das apreensões das polícias estaduais e federais.

De 2014 para 2015, houve um aumento de 7,1% nas apreensões. Mesmo assim, a quantia deste ano coloca a Bahia bem abaixo de estados como Minas Gerais (23.227), São Paulo (18.605) e Ceará (11.675). Rio de Janeiro (9.268) e Paraná (7.337) também realizaram mais apreensões do que a Bahia em 2015.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi procurada para comentar o assunto, mas até o momento não se posicionou.