Área destruída por fogo na Chapada já chega ao equivalente a 350 campos de futebol

O incêndio que começou no domingo na região da Chapada Diamantina já aumentou e destruiu 350 hectares na Serra do Barbado, que fica em Rio das Contas - o tamanho equivale a 350 campos de futebol. Além deste ponto, há focos de incêndio no Pico das Almas e no Campo do Queiróz, que fica na trilha para o Pico.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o foco no Campo do Queiróz é o mais recente e ainda não há precisão quanto à sua dimensão. A área mais preocupante é realmente no Pico das Almas, que fica em um ponto bastante montanhoso, de difícil acesso e com muitos ventos, que ajudam a espalhar as chamas.

Nesta quinta-feira (3), atuaram no combate às chamas 10 brigadistas voluntários e 17 bombeiros, com auxílio de dois aviões e um helicóptero. Nesta sexta, está previsto que mais um avião chegue até por volta de meio dia para ajudar no combate aos focos de incêndio.

O local atingido pelos incêndios é de importância hídrica para toda a Chapada Diamantina porque é onde fica as nascentes de diversos rios que cortam os municípios da região. As chamas atingem uma região próxima à nascente do Rio Brumado, na Serra das Almas, local que fica nas proximidades da Área de Preservação Ambiental (APA) Serra do Barbado.

Em outubro deste ano, o governo lançou o programa Bahia sem Fogo para intensificar a prevenção da ocorrência de incêndios através da conscientização de moradores e visitantes. As atividades incluem monitoramento aéreo permanente nos focos da região, ações educativas como oficinas de educação ambiental, rodas de conversa, entrega de materiais socioeducativos e intercâmbio de experiências socioambientais. A ideia é que moradores e estudantes da região se tornem atores e multiplicadores dessas ações.