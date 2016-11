ApÃ³s resultado ruim em eleiÃ§Ãµes, PT se reÃºne para discutir substituto de Rui FalcÃ£o

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, não ficou nada satisfeito com o resultado da sigla nas eleições municipais. O partido, que tinha 630 prefeituras, só conseguiu eleger 256 prefeitos este ano, o que representa queda de quase 60%. O PT também tinha nove capitais, mas este ano só elegeu um prefeito, o de Rio Branco, no Acre. De acordo com a coluna Expresso, da revista Época, Falcão ficou desanimado com os números, que podem inclusive reforçar a tendência de troca na presidência nacional. As principais lideranças petistas devem se reunir nos próximos dias 10 e 11 para discutir o nome que poderia substituir Rui no cargo, mas não há consenso. Entre os cogitados estão o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-governador da Bahia, Jaques Wagner.