Ninguém defende Michel Temer em Feira

Ninguém defende publicamente o governo Michel Temer (PMDB) na Feira de Santana. O distanciamento das lideranças políticas locais foi crescendo nos últimos meses, em função da elevada rejeição ao controverso mandatário. Na campanha eleitoral, por exemplo, nenhum dos candidatos dos partidos que integram a base do novo governo – o DEM, o PP e o PSB tinham candidatos próprios no município – usou o controverso presidente como cabo eleitoral.

Ao contrário: todo mundo preferiu escondê-lo, refutando laços com o novíssimo regime que, até aqui, notabiliza-se mais pela paralisia que, propriamente, por medidas concretas de enfrentamento às crises econômica e política. Dessa forma, é difícil encontrar sintoma mais contundente de desprestígio.

Quem foi fustigado – fato raro numa campanha fria – desconversou, normalmente acenando com a natureza local da eleição. Isso se repetiu por todo o País, com a chamada grande imprensa recorrendo a um argumento malandro: Michel Temer ausentou-se das eleições não por causa de sua rejeição, mas em virtude da ampla base aliada, o que poderia causar ciumeira em alguns lugares. Impossível alegação mais cômica.

A partir de 2017 o distanciamento deve se acentuar. Afinal, o temerário governo emedebista vem sacando da algibeira propostas que vão alvejar, justamente, os brasileiros mais pobres. É o caso da PEC 241 – rebatizada de 55 no Senado – e das reformas da Previdência e na legislação trabalhista, que vão tornar ainda mais ásperos os desafios para os trabalhadores.

Na Feira de Santana, boa parte da mão-de-obra recebe salário-mínimo: tudo sinaliza que, nos próximos anos, o achatamento desse valor será brutal; outros vão ver minguar benefícios sociais, que tendem a ser desvinculados do valor do salário-mínimo; e as draconianas medidas anunciadas para a reforma da Previdência devem privar muitos brasileiros desse direito elementar.

Quem milita na vida pública – sobretudo os vereadores, mais próximos da população – tendem a cultivar uma distância prudente do controverso governo emedebista, ao que tudo indica. Afinal, são justamente aqueles que precisam de amparo que vão sofrer com as severas medidas de austeridade. Entenda-se, porém, que essa austeridade é seletiva, golpeando cirurgicamente os mais pobres. A elite financista, por outro lado, segue dormindo tranquila com os juros elevados.