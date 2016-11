Reforma do ensino por Medida Provisória: um desastre político desnecessário

Pode usar celular em sala de aula?

Há 10 anos o uso foi proibido na província de Buenos Aires. Há 10 anos o debate acontece. Até hoje não se chegou a uma conclusão. Agora o celular foi liberado (embora muitos alunos sempre tenham infringido a norma, é claro).

É uma questão até certo ponto banal. Não se está tratando de conteúdo curricular. No máximo de método, e método opcional. Mesmo assim, uma década não bastou para encontrar um consenso.

Uso o exemplo apenas para ilustrar que se for esperar consenso, nada se faz na Educação. Todo mundo tem argumentos (muitas vezes bons) contra e a favor de tudo.

A princípio esta tendência do debate infinito soaria como favorável à iniciativa do governo Temer, que decretou a reforma do ensino médio por meio de medida provisória.

Mas só a princípio. Melhorar a educação é urgente. Sair do discurso para a prática é premente.

Porém medida provisória é uma ferramenta que já nasceu errada, virou vício e gerou traumas. Péssima opção.

Nasceu errada porque é irmã mais nova ou filha extemporânea do “decreto-lei”, muito usado pelos ditadores militares. Envergonhados de manter o nome, mas querendo preservar a essência de uma norma que se impõe por desejo do governante, os constituintes de 1988 criaram o arremedo, alegando que ocasionalmente haveria razões para adotar um mecanismo que permitisse ao Executivo implantar medidas urgentes dispensando ou pelo menos adiando o debate legislativo.

Mecanismo que virou vício porque o conceito de urgente e relevante, que em tese condiciona a edição de qualquer medida provisória, é vago e muda conforme as concepções e vontades de cada um.

Sim, é verdade que a medida provisória requer aprovação pelo Legislativo, após sua decretação. Na prática, entretanto, mostrou-se uma armadilha porque muitas vezes altera de tal modo a realidade quando entra em vigor, que mesmo querendo, não se consegue retornar ao quadro anterior. Veja por exemplo o que talvez tenha sido o maior exemplo de trauma causado por uma medida provisória: o Plano Collor.

Uma vez anunciado, imediatamente virou a economia de cabeça para baixo. Era praticamente impossível simplesmente rejeitar a medida provisória, porque se o Congresso o fizesse, as coisas não voltariam a ser o que eram e os 60 dias em vigor “provisório” ainda seriam insuficientes para verificar se daria certo. Não deu. Ao contrário, foi um dos maiores fracassos da história do Brasil e arruinou a vida de incontáveis famílias, provocando até suicídios.

Este é um exemplo extremo, mas há muitos outros em que a medida provisória demonstrou sua natureza perversa e autoritária.

É urgente melhorar a educação? Sim. Todavia a forma escolhida foi apenas para mostrar serviço, o que demonstrou na prática ser uma decisão estúpida. O assunto é por demais relevante e complexo para ser tratado desta maneira e o setor de Educação tem grupos de interesses políticos, econômicos e ideológicos fortíssimos. Evidentemente eles se levantariam e se mobilizariam de forma muito mais aguerrida, quando incentivados por uma “solução” praticamente imposta.

Foi o que ocorreu. A reforma do ensino médio é mais do que necessária e no entanto, escolas e universidades por todo o Brasil, estão ocupadas contra ela, agora com um dano colateral ao Enem, que não tinha nada com isso.

Os governistas podem argumentar que a medida provisória pode ser discutida, modificada e votada. Claro que sim. Como poderia também um projeto de lei. Rapidamente, e sem trazer a tiracolo a pecha do autoritarismo, pois no Congresso o governo tem ampla maioria e já demonstrou que consegue aprovar o que quer. Depois de tomar uma surra política dos acampamentos estudantis, o sagaz Michel Temer cogita fazer o que deveria ter feito desde o começo. Só conseguiu perder tempo.