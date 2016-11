Mulher desaparecida há três meses é encontrada acorrentada em contêiner

Desaparecida desde agosto deste ano, a americana Kala Brown, de 30 anos, foi encontrada e resgatada de dentro de um contêiner onde estava há dois meses acorrentada, na última quinta-feira (30), na zona rural da Carolina do Sul. O dono da propriedade onde a mulher estava trancada foi preso.

Kala foi encontrada durante a realização de uma busca, feita pela polícia, em uma propriedade na cidade de Woodruff. Ao ouvir o barulho dos policiais, ela começou a bater no contêiner para chamar a atenção de quem estivesse do lado de fora, e acabou sendo ouvida. Os investigadores a acharam e resgataram.

"Foi muito emotivo, para dizer o mínimo, quando a encontramos. Especialmente porque, sabem, ela estava acorrentada como um cachorro", disse o delegado Chuck Wright. Em entrevista a rede norte-americana "CNN", o agente contou que a vítima gritava "Me ajudem" e "Me tirem daqui" quando foi encontrada

Ela estava desaparecida desde o mês de agosto juntamente com o namorado, Charles Carver, que ainda não foi localizado. As últimas imagens de Carver foram registradas pelas câmeras do lugar onde ele trabalhava, que mostram ele saindo do local no mesmo dia em que Kala desapareceu.

O dono da propriedade, Todd Kohlhepp, tem antecedentes por crimes sexuais e foi detido pela polícia, informou a imprensa local.