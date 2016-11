Consulta ao 6º lote do Imposto de Renda 2016 é liberada na próxima terça

As consultas ao 6º lote de restituições do Imposto de Renda 2016 serão liberadas pela Receita Federal na próxima terça-feira (8). De acordo com o órgão, os lotes residuais de quem caiu na malha fina, de 2008 a 2015, também estarão disponíveis na página da Receita na internet , a partir das 9h. Neste lote, 2.207.477 contribuintes estão incluídos, totalizando R$ 2,6 bilhões em restituições. O pagamento será feito no dia 16 de novembro.

Quem não estiver neste lote de novembro do IR, nem no de dezembro, que é o último de 2016, está automaticamente na malha fina do Leão, ou seja, quando a declaração é retida para verificação de inconsistências. Levando em consideração os lotes residuais, o pagamento será feito para 2,24 milhões de pessoas neste mês, no valor de R$ 2,75 bilhões.