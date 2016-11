Uma das apresentadoras mais conhecidas do canal de notícias GloboNews foi internada às pressas, na madrugada desta sexta-feira (4), em uma clínica do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do colunista Léo Dias, do jornal O Dia, Leilane Neubarth teve uma arritmia cardíaca e foi à unidade de saúde, localizada na Gávea, para fazer exames. Ainda não há detalhes sobre o seu estado de saúde.