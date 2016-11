Mais 16 classificados à segunda fase da Copa de Bairro serão definidos no domingo

A quarta rodada da primeira fase da Copa dos Bairros acontece neste domingo, 6, com mais 16 jogos. Dela sairão o segundo grupo de classificados à segunda fase da competição.

Se enfrentarão as equipes que foram a campo na segunda rodada da Copa dos Bairros, que é tida com a maior competição municipal de futebol de todo o país.

As partidas serão realizadas no Campo do Jaime, Vila Olímpica dos Amadores, Estádio Gilson Porto, Beira Riacho, George Américo, Papagaio, Viveiros, Campo da Baixada e Baraúnas.

A partir da segunda fase os confrontos serão eliminatórios e os adversários serão definidos em sorteio, com a presença dos dirigentes da Secel e das equipes classificadas.

Os sorteios serão realizados na segunda-feira, 7, a partir das 18h, no China Home, localizado à avenida Getúlio Vargas. Confira os jogos da 4ª rodada:

Alicerce x Vasco do Areal

Bola Pra Frente x Renascente

Coronel x Esparta Feira x

Estação Nova x Feira Junior

Cruzeiro x Guarani Parque Ipê

Novo Horizonte X Beira Rio

Senegal x Juventus Pampalona

Spank x Parque Brasil

Vitoria Papagaio X Vitorinha Sim

Pro Jovem X Fraternidade

Cruz Azul X Mantiqueira

Bahia de Santos X São Paulo Negão

Desportiva Brasil X Barcelona Feira VI

Cidade Nova X Renovação

Unidos do Treze X IFCF - Feira X

Real Feira VI X ABN Junior